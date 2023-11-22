أعلن البرلمان العراقي، يوم أمس الأربعاء، تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أنه "تقرر تأجيل التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب".

وكان النائب الأول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي، قد افتتح أعمال الجلســـــة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة، فيما بلغ عدد الحضور 180 نائبا.

وقفة استنكارية

ونظم مجلس النواب وقفة استنكارية بشأن الاعتداء الأميركي على الحشد الشعبي في جرف النصر فجر الأربعاء".



السوداني

وأدان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، فيما وجه الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي ان "الاعتداءات الأميركية أدت لمقتل 8 أفراد وإصابة 4 آخرين".