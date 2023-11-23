إيلاف من دبي: تأجلت "هدنة غزة" إلى صباح الجمعة، بعدما كان متفقًا أن تبدأ صباح اليوم الخميس. وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية في بيان إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً من ناحية أخرى أن المحادثات التي تتناول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل مستمرة، "وهي تسير بشكل إيجابي".

العمل مستمر

أضاف الأنصاري: "العمل مستمر مع الطرفين ومع شركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل ايجابي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/menbY2PpOi — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 23, 2023

ردّ مسؤول إسرائيلي هذا التأجيل في إطلاق سراح المحتجزين من غزة إلى "تفاصيل تنفيذ بسيطة إلى حد ما"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن" الأميركية، شارحًا أن سبب التأجيل هو عدم تلقي إسرائيل أسماء المحتجزين الذين ستطلقهم حماس.

وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مساء الأربعاء أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن المحتجزين في غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة وانطلاق أولى عمليات الإفراج الخميس.

لا توقيت محددًا

تعليقاً على ذلك، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي: "لا توقيت محددًا لبدء تنفيذ اتفاق الهدنة، لكننا نتوقع وقف المعارك خلال 24 ساعة".

أضاف: "قطر ستعلن بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وسنتمكن من إدخال مساعدات إنسانية لحظة تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن".

وكان تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، قد صرح ليل الأربعاء أن الاتصالات للإفراج عن المختطفين تتقدم، لكن لن يتم هذا الأمر قبل الجمعة، وهذا يعني تاليًا أن لا هدنة قبل صباح الجمعة.

وينص اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، والذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، على وقف القتال 4 أيام لإطلاق سراح 50 رهينة محتجزة في غزة، بينهم نساء وأطفال، مقابل إفراج تل أبيب عن 150 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.