إيلاف من بيروت: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في غزة اعتقل محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، وكوادر طبية أخرى في المستشفى الذي حولته القوات الإسرائيلية الذي توغلت في شمال غزة إلى ثكنة عسكرية، بعد إخلائه قبل 5 أيام.

ونسبت فرانس برس إلى خالد أبو سمرة، وهو طبيب في المستشفى نفسه، قوله إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الخميس أبو سلمية وكوادر من المجمع الطبي. كما نقلت قناة الجزيرة عن طبيب في مجمع الشفاء قوله إن الإسرائيليين اقتحموا قسم الطوارئ الأربعاء، ونفذوا عمليات تفتيش في داخله، مشيرًا إلى أن ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 الذين ما زالوا عالقين بالمستشفى.

وكان محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، قد أكد تلقيه أوامر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر، بعدما كان قد رفض أمرًا سابقًا بالإخلاء. وقد أجلي مئات المرضى والجرحى والنازحين من المجمع إلى مجمع طبي آخر في جنوب قطاع غزة. كما نقل عشرات الأطفال الخدج تمهيدًا لإرسالهم إلى مصر.