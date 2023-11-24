إيلاف من بيروت: يعد حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة أحد أكثر القضايا إثارة للجدل منذ بداية الحرب، من النواحي العسكرية والإنسانية والقانون الدولي.

الهجوم العسكري على مستشفى مليء بالمدنيين عملية تشكل بموجب القانون الدولي جريمة حرب. لكن إسرائيل بررتها بأنها ضرورية للوصول إلى مركز القيادة الرئيسي المزعوم لحماس، والذي، وفقًا لها، يمكن العثور عليه تحت الأرض. حتى الآن، الأدلة المقدمة لدعم هذه الأطروحة قليلة وغير كافية، وتمارس ضغوط قوية على إسرائيل لتقديم المزيد من هذه الأدلة.

دروع بشرية

بدأ الغزو البري للجيش الإسرائيلي لقطاع غزة في 27 أكتوبر. خلال أيام قليلة تركز القتال حول المستشفيات، حيث تعتقد إسرائيل أن حماس قامت عمدا بوضع مخابئها تحتها. وتركز الاهتمام قبل كل شيء على مستشفى الشفاء. وجود حماس تحت مستشفى الشفاء قضية معقدة ومثيرة للجدل، وإذا تم تأكيدها فإنها تشكل في حد ذاتها جريمة حرب . ولطالما اتهمت إسرائيل حماس باستخدام المدنيين "كدروع بشرية"، وهناك أدلة كثيرة على أن حماس قاتلت من خلال مناطق سكنية يسكنها مدنيون، واستخدمت البنية التحتية المدنية قواعد لها.

في بداية الغزو البري، أصدر الجيش الإسرائيلي نسخة ثلاثية الأبعاد لمركز عمليات معقد وواسع النطاق أسفل مستشفى الشفاء، يتكون من شبكة كبيرة وكثيفة من الأنفاق والممرات والغرف المختلفة، والتي يمكن منها، مرة أخرى، وفقًا لـ الجيش الإسرائيلي، حماس تخطط لهجماتها الخاصة. حتى الآن، وعلى الرغم من ظهور بعض الأدلة التي تشير إلى وجود بعض التواجد لحماس داخل المستشفى، فإن هذا لا يزال بعيدًا عن إثبات أن حماس استخدمت المرافق الطبية لإخفاء مركز قيادة عسكري كبير ومعقد.

ليست هدفًا

مهم بالنسبة لإسرائيل أن تكون قادرة على تقديم الأدلة الكافية. ووفقاً للقانون الإنساني الدولي، ينبغي ألا تكون المستشفيات هدفاً لهجمات عسكرية وأن يتمتع الجرحى بحماية خاصة. ووفقا لاتفاقيات جنيف، المعتمدة في عام 1949، لا يمكن أن تتوقف الحماية المكفولة للمستشفيات إلا عند التأكد من أنها لا تستخدم للأغراض المدنية فحسب، بل للقيام "بأعمال "خارج الواجبات الإنسانية". وكتب أورين ليبرمان على شبكة سي إن إن : "القدرة على مواصلة الحرب في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة تعتمد على قدرة إسرائيل على إثبات أن مركز سيطرة حماس يقع تحت منطقة الشفاء" .

بمجرد دخول المستشفى، بدأ الجيش الإسرائيلي بتفتيش كل طابق واستجواب العديد من الأشخاص. بعد ذلك، نشر أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الصور ومقاطع الفيديو الأولى، التي أظهرت أسلحة ومعدات عسكرية أخرى، من دون تقديم الكثير من المعلومات حول اكتشافها. وقال الجيش أيضا إنه قتل عددا من نشطاء حماس من دون تقديم مزيد من المعلومات. كما أظهرت الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي في البداية أسلحة صغيرة، وبعض البنادق الهجومية، وبعض أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر: أشياء تشير إلى وجود مسلح داخل المستشفى، لكنها بعيدة جدًا عن إثبات وجود مركز العصب الذي وصفه الجيش الإسرائيلي من خلال مقاطع الفيديو التي صدرت في الأيام التي سبقت الحصار.

ظلت الأدلة نادرة. في مقاطع فيديو أخرى، ظهرت أسلحة مخبأة خلف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة كمبيوتر يُزعم أنها تحتوي على صور ومقاطع فيديو للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، لكن لم يظهر للصحافيين الحاضرين أنهم تمكنوا من دخول المستشفى عقب الجنود. وفي هذه الحالة أيضًا، لم يتم تقديم أي دليل على وجود أنفاق تحت الأرض تستخدمها حماس للاختباء والتحرك والحماية وتهريب الأسلحة إلى القطاع.

غير مرضية

كان مايكل هورويتز، وهو محلل ورئيس قسم الاستخبارات في شركة الاستشارات الأمنية لو بيك إنترناشيونال، قد كتب أن الأدلة التي قدمها الجيش الإسرائيلي حول وجود حماس في المستشفى كانت "غير مرضية حتى الآن". وقالت مي السعدني، رئيسة معهد سياسة الشرق الأوسط ومقرها في واشنطن، إن "إسرائيل فشلت في تقديم أي مستوى قريب من الأدلة المطلوبة لتبرير الاستثناء الضيق الذي يمكن بموجبه استهداف المستشفيات".

أصبحت الأمور أكثر وضوحًا بدءًا من مساء يوم الأحد، عندما نشر الجيش الإسرائيلي مقطعي فيديو آخرين: أحدهما تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة ويظهر على ما يبدو بعض رجال ميليشيا حماس وهم يحملون رهينتين إلى مستشفى الشفاء، أحدهما أصيب ، والآخر والذي يصور المدخل وقسم داخلي لنفق تحت الأرض أسفل المستشفى. قال الجيش إن طول النفق 55 مترًا، ويقع على عمق 10 أمتار أسفل المستشفى: يظهر الفيديو، الذي تم تصويره بجهاز تم إنزاله داخل النفق، المدخل وامتدادًا داخليًا طويلًا، ومرفقًا ببعض الصور التي تم التقاطها.

مقارنة بالوثائق التي قدمها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، توفر أحدث مقاطع الفيديو بعض العناصر الملموسة، لكن الكثير يعتمد على ما يجده الجيش ويقدمه في الأيام المقبلة. حتى الآن لم يتم تفتيش سوى جزء من المجمع الكبير، وممكن أن تجد إسرائيل المزيد من الأدلة، لكن الأمر قد يستغرق وقتا وقد تتعرقل العمليات بسبب القتال.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "إيل بوست" الإيطالي