إيلاف من لندن: تم اتهام الزعيم اليميني المتطرف البريطاني تومي روبنسون بعد اعتقاله لحضوره مسيرة ضد معاداة السامية في وسط لندن يوم الأحد.

وقد طلب منظمو المسيرة من مؤسس رابطة الدفاع الإنكليزية عدم الحضور ولكنه حضر، فاعتقلته الشرطة. وقالت شرطة العاصمة إنه تم اتهامه بعدم الامتثال لأمر باستبعاده من منطقة المسيرة.

وكان تم إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 40 عامًا، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، بكفالة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في 22 يناير.

وتم القبض على روبنسون بالقرب من محاكم العدل الملكية في لندن، حيث بدأت المظاهرة يوم الأحد، بعد أن قال المنظمون إنه لن يكون موضع ترحيب في هذا الحدث.

وقالت شرطة العاصمة: "تم الآن توجيه الاتهام إلى رجل فيما يتعلق بهذا الحادث. وتم اتهام ستيفن لينون، من بيدفوردشير، بعدم الامتثال لتوجيهات القسم 35 التي تستبعد أي شخص من المنطقة."

وقدر المنظمون أن 100 ألف شخص شاركوا في مسيرة الأحد، التي قيل إنها الأولى من نوعها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة.

