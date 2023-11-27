توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الاثنين باستئناف القتال بكثافة أكبر بعد انتهاء فترة الهدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في جميع أنحاء القطاع.

وقال خلال اجتماعه مع جنود لواء "جفعاتي"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "الآن أمامكم بضعة أيام (استراحة)، لكننا سنعود إلى المعركة ونتصرف بنفس القوة بل وأكثر حزمًا. سنقاتل في جميع أنحاء القطاع".

تجميع الصفوف

واعتبر غالانت الهدنة فترة مؤقتة للراحة وتعلم الدروس وإعادة تجميع الصفوف، فيما نبّه من أن عناصر حركة حماس سيفعلون الشيء نفسه.

وخاطب الجنود: "سيكونون أكثر استعدادا، لذلك ستواجهون (حماس) أولاً بقنابل سلاح الجو الإسرائيلي، ثم بقذائف الدبابات والمدفعية وشفرات الجرافات دي-9، ثم أخيرًا بنيران المشاة أيضًا".