أعلن الصليب الأحمر أنه يتسلم 12 رهينة أفرجت عنهم حماس في غزة بعد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ليوم خامس.

ويُرتقب أن يتبادل الطرفان اليوم الثلاثاء إطلاق سراح المزيد من الرهائن والمعتقلين.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال توغلها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب إسرائيل، التي قالت إن 1200 شخص قتلوا خلاله، وشرعت على إثر ذلك في قصف القطاع الساحلي واجتياحه بريا من الشمال.

وتقول الحكومة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 15 ألف فلسطيني قتلوا فضلا عن تشريد مئات الآلاف.



وكانت قطر قد أعلنت الإثنين عن تمديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمدة يومين إضافيين، في استمرار للتهدئة بعد سبعة أسابيع من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وألحقت دمارًا هائلا بالقطاع الفلسطيني.