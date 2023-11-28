بعد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ليوم خامس، قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن 12 رهينة كانوا محتجزين في غزة، بينهم عشرة إسرائيليين وأجنبيان، بناء على معلومات تلقاها من الصليب الأحمر.

في المقابل، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين"، مضيفا أنه تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال توغلها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب إسرائيل، التي قالت إن 1200 شخص قتلوا خلاله وشرعت على إثر ذلك في قصف القطاع الساحلي واجتياحه بريا من الشمال.

وتقول الحكومة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 15 ألف فلسطيني قتلوا فضلا عن تشريد مئات الآلاف.