القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء في بيان استعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في قطاع غزة خلال عملية عسكرية.

وقال الجيش في بيان "خلال عملية في غزة، تم العثور على جثتي ايدين زاكاريا و(الجندي) زيف دادو وإعادتهما إلى اسرائيل".

وكان الجيش أكد سابقا أن أحد الرهائن وهو الجندي زيف دادو (36 عاما) قتل في يوم الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

بينما خطفت إيدين زاكاريا (28 عاما) ذات اليوم خلال مهرجان نوفا الموسيقي، الذي قُتل خلاله 364 شخصا وأُخذ حوالي 40 آخرين رهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن زاكاريا "اختطفت وهي مصابة في النصف العلوي من جسدها"، وأن صديقها قُتل خلال الهجوم.

وقال الجيش إنه خلال عملية العثور على الجثث "سقط جنديان في المعركة وأصيب جنود آخرون".

135 رهينة

وبحسب الجيش، بقي 135 رهينة في قطاع غزة، بما في ذلك جثث.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليًا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

والثلاثاء أكد المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة في كلمة "مصير أسرى وجنود العدو لن يخرج عن احتمالين.. إما القتل بفعل الضربات الصهيونية والمحاولات الغبية لتحريرهم، او العودة عبر التفاوض غير المباشر والتبادل المشروط تحت سقف وقف اطلاق النار التام".

وأضاف "لو اجتمعت كل قوى الارض ولقد اجتمعت لن تحرر اسيرا وحيدا باذن الله".