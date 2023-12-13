إيلاف من لندن: وضع نجم الكرة الانكليزية السابق غاري لينكر نفسه في قلب معركة قواعد السلوك في (بي بي سي) على وسائل الاتصال الاجتماعي.

وكان مهاجم منتخب إنكلترا السابق، ومقدم برنامج (مباراة اليوم) على شاشة قناة (بي بي سي) موضع نقاش بين المرشح لمنصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سمير شاه ولجنة لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم.

وكان أعضاء البرلمان يستجوبون الدكتور شاه قبل تثبيته كرئيس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد أن تم اختياره كخيار الحكومة بعد استقالة ريتشارد شارب في أبريل.

واعترف شاه بأن غاري لينيكر انتهك قواعد وسائل التواصل الاجتماعي في بي بي سي في تغريدات حول نواب حزب المحافظين خلال خلاف حول سياسة الحكومة في رواندا.

وقال شاه للنواب إن لينكر دافع عن الحق في حرية التعبير، لكن مثل هذه الخلافات أضرت بسمعة بي بي سي. وقال إن ردود غاري لينكر مقدم البرامج الرياضية على X "يبدو أنها تنتهك" القواعد ضد مهاجمة الأفراد.

لكن لينيكر (63 عاما) يؤكد بالمقابل أن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تقع ضمن إرشادات بي بي سي. وكان لينيكر اضاف اسمه إلى رسالة مفتوحة تعارض خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.



صورة مجمعة للينيكر وتغريدته عن وزير الدفاع غرانت شابش

انتقادات

وأثار موقف لينيكر ذلك انتقادات من نواب حزب المحافظين، بما في ذلك وزير الدفاع غرانت شابس، ونائب رئيس الحزب لي أندرسون، وجوناثان جوليس، الذين اتهموه بانتهاك الحياد وقدموا شكوى إلى الشركة.

وقال مقدم برنامج "مباراة اليوم" في وقت لاحق على قناة X في انتقاداته لسياسيي حزب المحافظين الاكم إنه "سيضع كلمة" للسيد أندرسون عندما فقد مقعده في الانتخابات العامة المقبلة، وانتقد استخدام السيد شابس لاستخدامه عدة أسماء في التعاملات التجارية وقال إن السيد جوليس "لم يفعل ذلك" هل قرأت الإرشادات الجديدة... أو هل يجب أن أقول هل قرأها له أحد؟"

ويأتي هذا الخلاف بعد شكاوى سابقة حول أنشطة لينيكر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت إلى مراجعة المبادئ التوجيهية التي أجراها رئيس التحرير السابق لقناة ITN، جون هاردي.

وأخبر الدكتور شاه اللجنة البرلمانية أنه لا يعتقد أن الخلاف "كان مفيدًا للغاية سواء بالنسبة لغاري لينيكر أو بي بي سي أو القضية التي يدعمها لأنه أصبح قصة عن غاري لينيكر وبي بي سي".

وأضاف: "مقدمو البرامج غير الإخبارية لديهم الحرية في التعبير عن آرائهم، لكن هناك بعض التوجيهات بشأن الكياسة والأسلوب وعدم القيام بهجمات شخصية".

لا انتهاك

وقال المرشح لرئاسة بي بي سي سمير شاه: "لذا، على حد علمي، فإن توقيع الرسالة لم ينتهك تلك المبادئ التوجيهية".

ومع ذلك، قال إن "التغريدة الأحدث (حيث) حدد السيد لينيكر اثنين من السياسيين يبدو في ظاهرها أنها تنتهك تلك المبادئ التوجيهية المحددة". وأضاف "لست متأكدا من مدى فظاعة الأمر لكنه كذلك. وأتصور أن بي بي سي تنظر الآن في ذلك وتدرس ردها".

وقال الدكتور شاه، 71 عامًا، إنه ربما يطلب مراجعة أخرى لإرشادات وسائل التواصل الاجتماعي إذا تم تعيينه. وقال إن بي بي سي بحاجة إلى "التفكير فيما إذا كان لدينا التوازن الصحيح بين حرية التعبير والحياد".

منطقة رمادية

وقال شاه لأعضاء اللجنة: وبينما كان الأمر واضحًا جدًا عندما يتعلق الأمر بالأخبار والشؤون الجارية، "هناك منطقة رمادية يجلس فيها السيد لينيكر".

وتابع القول: "وأنا أشارككم الإحباط. أود أن أدعو المدير العام إلى إيجاد حل لأننا حقا بحاجة إلى إيجاد حل. إنه أمر مناسب تمامًا أن يسأل مجلس الإدارة السلطة التنفيذية عما إذا كانت المبادئ التوجيهية الجديدة قد حققت هدفها. وربما يحتاجون إلى مراجعتها مرة أخرى."

يشار إلى أن المبادئ التوجيهية المحدثة لوسائل التواصل الاجتماعي من جانب (بي بي سي)، والتي تم تقديمها في سبتمبر/أيلول الماضي، تشدد على أهمية "معايير عالية من الكياسة في الخطاب العام"، والتي تشمل معاملة الآخرين باحترام، حتى في مواجهة الإساءة وعدم استخدام لغة مسيئة أو عدوانية.

وتطلب التعليمات من أولئك الذين يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية "احترام الكياسة في الخطاب العام وعدم الإضرار بسمعة هيئة الإذاعة البريطانية".