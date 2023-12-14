إيلاف من لندن: أعلن عن اعتقال عدد من عناصر (حماس) في كل من ألمانيا وهولندا والدنمارك بتهم التخطيط لعمليات إرهابية ضد أهداف يهودية.

وقال ممثلو الادعاء الألمان إن أربعة أعضاء في حركة حماس اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا. وأضافت أنه تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في برلين وآخر في هولندا.

نتانياهو

وعلى صلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت 7 أشخاص عملوا نيابة عن حماس، "خططوا لقتل مدنيين في أوروبا".

وذكر بيان صادر عن مكتب نتانياهو باسم الموساد والشاباك، أن "الأجهزة الأمنية الدنماركية اعتقلت اليوم 7 إرهابيين عملوا نيابة عن تنظيم حماس الإرهابي"، وأنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، تم إحباط عملية إرهابية خططت لقتل مدنيين أبرياء على أرض أوروبا".

وزعم البيان أن "حماس تسعى على مدار السنوات الأخيرة، إلى توسيع رقعة قدراتها العملياتية في كل أنحاء العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص، من أجل ضرب أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية".

كما أكد البيان أن "جهازي الموساد والشاباك يواصلان العمل مع شركائهما في البلاد وفي الخارج من أجل صد نوايا حماس وتدمير قدراتها".

