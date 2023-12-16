إيلاف من باريس:

تكملةً للمعلومات الحصرية التي كشفت عنها “إيلاف” قبل أيام، يقول مصدر مطلع لـ"إيلاف" إن هناك لقاءً مرتقباً بين رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد الإسرائيلي، دادي برنيع، في إحدى الدول الأوروبية. يأتي اللقاء لمتابعة تفاصيل المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي والقطري في أوروبا، كما نشرت "إيلاف" في 12 كانون الأول (ديسمبر)، تحت عنوان "خاص إيلاف: إسرائيل وقطر تتفاوضان سراً لإبرام صفقة تبادل جديدة مع حماس".

ويؤكد المصدر لـ"إيلاف" أن اللقاء يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة إنسانية جديدة تستمر لمدة أسبوع كامل بين إسرائيل وحماس، والتي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من صياغة التفاصيل. خلال هذه الهدنة المرتقبة، من المتوقع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ذوي محكوميات عالية وقادة بارزين، وذلك مقابل الإفراج عن المدنيين والنساء والأطفال، بالإضافة إلى بعض الجثث لجنود إسرائيليين. ويشمل الاتفاق على ما يبدو إطلاق سراح رجال كبار في السن وشبان غير عسكريين، مقابل الإفراج عن الجرحى من عناصر حماس لتلقي العلاج في مصر وقطر وتركيا.

بحث التوصل لهدنة

وكانت إيلاف كشفت يوم الثلاثاء الماضي عن لقاءات سرية بين وفدين إسرائيلي وقطري، تبحث تحقيق هدنة جديدة وصفقة تبادل أسرى، تضم تسليم جنود وضباط إسرائيليين مقابل أسرى بارزين مثل مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات. وبالرغم من عدم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق يتضمن أسماء الأسرى الذين تسعى حماس لإطلاق سراحهم، فإن عددهم يتراوح بين 250 إلى 300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وستكون المعادلات مختلفة ومتنوعة بحسب رتب الجنود الأسرى، وبحسب المتغيرات الإنسانية والوفيات بينهم.

يذكر ان إسرائيل حررت عدداً من الجثث وقتلت عن طريق الخطأ ثلاثة أسرى، ليبقى لدى حماس في غزة نحو 132 أسيراً ومحتجزاً.