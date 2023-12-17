إيريز (الاراضي الفلسطينية): أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه عثر خلال هجومه على "أكبر نفق" حفرته حماس تحت قطاع غزة، وينتهي على بعد مئات من الأمتار فقط عن أراضي الدولة العبرية.

ولاحظ مصور وكالة فرانس برس الذي سمح له بالذهاب إلى المكان، أن عرضه وارتفاعه تسمح بمرور المركبات الصغيرة.

وأشارت القوات الإسرائيلية في بيان إلى أن "هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق المتشعبة إلى عدة فروع، تمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، ولا تبعد سوى 400 متر عن معبر إيريز"، المنفذ الوحيد لسكان غزة الى إسرائيل.

وأدت أن أعمال الحفر كلفت ملايين الدولارات واستمرت لسنوات تحت إشراف محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة والذي يعتبر المخطط لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

"أنفاق إرهابية"

النفق مزود بخط أنابيب وبالتيار الكهربائي والتهوية والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وسكك حديد. وأرضيته ترابية وجدرانه من الخرسانة المسلحة، وتم تعزيز منفذه بأسطوانة معدنية سماكتها سنتيمتر ونصف السنتيمتر قريباً.

وعثر الجيش الإسرائيلي على عدد كبير من الأسلحة الجاهزة للاستخدام من جانب حماس في حال وقوع هجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت "لقد استثمرت حماس باستمرار وبشكل متعمد مبالغ طائلة وموارد هائلة في أنفاق إرهابية لا تهدف إلا لمهاجمة دولة إسرائيل وسكانها".

واعتبر أنه "بالنسبة لحماس، مهاجمة شعب إسرائيل لا يزال يمثل أولوية على دعم سكان غزة".

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية، أدى الى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين وقضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تنفذ الدولة العبرية قصفا مكثفا على القطاع وبدأت بعمليات برية اعتبارا من أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 18800 شخص على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس في غزة.

شبكات الأنفاق

بدأ استخدام شبكات الأنفاق التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "مترو غزة"، على نطاق واسع لكسر الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.

وقد تم حفر مئات الأنفاق تحت الحدود مع سيناء المصرية لنقل الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر بين غزة والعالم الخارجي.

وبعد الحرب بين إسرائيل وحماس في العام 2014، قامت الحركة بتوسيع الشبكة التي يخرج منها مقاتلوها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في جميع أنحاء غزة.

وفي دراسة نشرت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، اشار "معهد الحرب الحديثة" في الأكاديمية العسكرية الأميركية ويست بوينت، الى وجود 1300 نفق تمتد على 500 كيلومتر.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق، تم تدمير 500 منها.