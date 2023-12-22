طهران: أغلقت الشرطة الإيرانية الجمعة مكتبة كبرى في وسط طهران بسبب سماحها بدخول سافرات، وفق ما أفادت صحيفة شرق الإصلاحية.

يأتي إغلاق الصحيفة في إطار تدابير عقابية تفرضها السلطات منذ العام الماضي على خلفية عدم تقيّد نساء ومؤسسات تجارية بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان أورده الموقع الإلكتروني للصحيفة "اليوم، قرابة الظهر (8,30 ت غ) توجّه شرطيون إلى فرع 'شهر كتاب' (مدينة الكتاب بالفارسية) وأغلقوه".

وأوردت الصحيفة أن السبب الذي استدعى إغلاق المكتبة هو "عدم الالتزام بالأنظمة النقابية وبأوامر وزارة الداخلية" كما و"وجود زبائن غير محجبات".

وأكدت المكتبة في بيان مقتضب في حسابها على إنستغرام أن السلطات أغلقتها من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

احتجاجات واسعة

أطاحت الثورة الإسلامية نظام الشاه في إيران في العام 1979 واعتبارا من العام 1983 بات الحجاب إلزاميا للنساء.

لكن على أثر وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 شهدت إيران احتجاجات ضد السلطات وضد قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقضت أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران بتهمة انتهاك هذه القواعد.

وأطلقت وفاة أميني احتجاجات واسعة مناهضة للقادة السياسيين والدينيين في ايران، واصبحت اميني رمزاً للنضال ضد فرض الحجاب. وأدى قمع هذه الاحتجاجات إلى مقتل المئات كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص.

وفي إطار مساعيها لفرض التقيّد بالأنظمة، أغلقت السلطات الإيرانية عددا من المؤسسات التجارية لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة ونشرت كاميرات مراقبة في أماكن عامة لرصد الانتهاكات.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في تموز/يوليو بأن الشرطة عزّزت دورياتها لضبط المخالفات، وفي أيلول/سبتمبر أقر البرلمان تشريعا يشدد العقوبات على مخالفي قواعد اللباس الصارمة.