موسكو: أصيب 12 شخصا على الأقل بينهم مسعفون الجمعة في هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار على دونيتسك كبرى مدن شرق أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، وفق ما اعلنت سلطات الاحتلال.

وقال دنيس بوشيلين رئيس سلطات الاحتلال في منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية منذ 2014، إن "إلقاء قذيفة بمسيرة على منطقة كيروف بالعاصمة الإقليمية أدى اليوم إلى إصابة 12 شخصا".

وأضاف أن بين المصابين خمسة من رجال الإنقاذ، اضافة إلى موظفي الخدمة البلدية.

قصفٌ منتظم

ووفقا لبوشيلين تعرضت المدينة أيضا لقصف مدفعي أوكراني أدى إلى تدمير مبنى سكني وبنية تحتية مدنية.

وتتعرض مدينة دونيتسك، التي أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا بقيادة موسكو في عام 2014، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية. ومنطقة دونيتسك هي واحدة من خمس مناطق تحتلها روسيا جزئيا وأعلن فلاديمير بوتين ضمها في ايلول/سبتمبر 2022.