قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 70 شخصا على الأقل الأحد جراء قصف اسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة التي أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 60 شخصاً، أن القصف دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.

ولم يتسن التأكد من الحصيلة على الفور من مصدر مستقل. ولدى سؤاله، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "يتحقق" من المعلومات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن القصف استهدف "مربعاً سكنياً مكتظاً"، وأن حصيلة الضحايا "مرشحة للزيادة" بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

إلى ذلك، قُتل عشرة أفراد من عائلة واحدة الأحد في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.