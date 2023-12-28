إيلاف من لندن: من المحتمل أن يوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك الدعوة لانتخابات برلمانية في مايو 2024، حسب ما توقعت مصادر برلمانية عمالية معارضة.

وقالت عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض إميلي ثورنبيري إن توجه المملكة المتحدة نحو الانتخابات العامة في مايو هو "أسوأ سر محتفظ به في البرلمان".

وأضافت ثورنبيري في تصريح لقناة (سكاي نيوز) إن الحديث عن إعلان ميزانية الربيع المبكرة عن المعتاد تؤكد ما يشتبه فيه العديد من النواب – وهو أن ريشي سوناك سيدعو إلى إجراء انتخابات في مايو.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة المقبلة في عام 2024، ولكن حتى وقت قريب كان يُعتقد على نطاق واسع أنها ستجرى في الخريف لمنح رئيس الوزراء أكبر قدر ممكن من الوقت لإقناع الناخبين بأن الاقتصاد يتحسن وأن أيامًا أفضل قادمة.

ومع ذلك، بعد أن أعلن وزير الخزانة جيريمي هانت أن الحكومة ستحتفظ بميزانية في وقت أبكر من المتوقع، مع تحديد موعد في 6 مارس، أثار ذلك تكهنات متزايدة بأن الانتخابات قد تكون في الربيع بدلاً من ذلك.

اعلان موعد الميزانية

وردا على سؤال عما إذا كان تاريخ الميزانية يشير إلى انتخابات مبكرة، قالت السيدة ثورنبيري: "نعم، إنه من أسوأ الأسرار في البرلمان أننا من المحتمل أن نتجه نحو انتخابات مايو ويبدو أن تاريخ الميزانية هذا يؤكد ذلك".

وقالت إن حزب العمال، الذي يسعى للعودة إلى السلطة بعد 13 عاما من الخروج من الحكومة، مستعد لإجراء انتخابات الربيع، مضيفة: "رد البلاد بأكمله هو القيام بذلك، البلاد في حاجة ماسة إلى انتخابات عامة".

وتم تأكيد تاريخ الميزانية بعد تقارير تفيد بأن المحافظين قد يخفضون ضريبة الميراث (IHT) ويقدمون المزيد من المساعدة للمشترين لأول مرة كهدية قبل الانتخابات لتعزيز فرصهم في الفوز وخلق خطوط تقسيم سياسية مع حزب العمال.

ولم تتساءل السيدة ثورنبيري عما إذا كان حزبها سيدعم الإجراءات التي يقال إن المحافظين يفكرون فيها، قائلة إن تلك الإحاطات تهدف إلى "نصب فخ لحزب العمال".

وقالت ثورنبيري التي تشغل وظيفة المدعي العام في حكومة الظل العمالية: "مر وقت كانت فيه الحكومات تحكم وتتخذ القرارات الصحيحة من أجل البلاد، ولم يكن رد فعلها الأول هو الأفضل لحزب المحافظين، وما هي اللحوم الحمراء التي يمكن أن نقدمها لنوابنا لمنعهم من التمرد".

وقالت: "لقد حان الوقت لأن تكون لدينا حكومة مستعدة للحكم".

الفرصة الأخيرة

ومهما كان موعد الانتخابات المقبلة، فإن ميزانية الربيع ستكون إحدى الفرص الأخيرة لوزير الخزانة المحافظ جيريمي هنت لإجراء تغييرات على سياسة الضرائب والإنفاق في هذا الجانب من البرلمان، مع إجراء انتخابات بحلول يناير(كانون الثاني) 2025 على أبعد تقدير.

ويتعرض هنت لضغوط من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لخفض الضرائب، مع استمرار العبء الضريبي عند مستوى قياسي على الرغم من قيامه بتخفيض التأمين الوطني في ميزانية الخريف.

وبينما يرى حزب العمال أن الانتخابات ستجرى في مايو، قال الخبراء لشبكة سكاي نيوز إن المحافظين ربما يحاولون ببساطة إبقاء المعارضة في حالة تأهب - ومن المرجح إجراء انتخابات الخريف.

تعهدات سوناك

ويعتقد بعض منظمي استطلاعات الرأي أن سوناك سيحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الوقت لتعويض عجز حزبه البالغ 20 نقطة في استطلاعات الرأي والوفاء بتعهداته الخمسة الرئيسية، بما في ذلك تنمية الاقتصاد وإيقاف القوارب.

ومع ذلك، أثار تحديد موعد ميزانية الربيع حماسة النقاد السياسيين لأنه على الرغم من أنها تعقد عادة في شهر مارس، إلا أن التاريخ عادة ما يكون في النصف الأخير من الشهر.

ذلك أن الموعد السابق للميزانية يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء الانتخابات العامة في نفس يوم الانتخابات المحلية في 2 مايو.

وعادة يتم إجراء يوم الاقتراع للانتخابات العامة بعد 25 يوم عمل من حلّ البرلمان، لذلك إذا كانت الانتخابات ستجرى في 2 مايو، فسيتعين على ريشي سوناك أن يُعلن أنه سيتم حل البرلمان بحلول 26 مارس(آذار).