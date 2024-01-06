أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، مقتل ضابط كبير في القتال الدائر بشمال قطاع غزة، ليرتفع إجمالي قتلى الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بدء العمليات البرية بالقطاع إلى 176.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان للجيش أن القتيل يدعى يوحاي يوسف مردخاي (31 عاماً) من تل أبيب، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل وقائد رفيع بكتيبة ناحل عوز.

وقال بيان الجيش إن جندياً آخر من نفس الكتيبة أصيب إصابات خطيرة في المعركة ذاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية راجلة من 8 جنود في خان يونس.

وذكرت "الكتائب" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس... أبلغ مقاتلو (القسام) عن الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم بوسط منطقة بني سهيلة".

وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها استطاعوا تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية داخل مبنى في منطقة خزاعة، شرق خان يونس، ما أدى إلى "إيقاعهم بين قتيل وجريح".