إيلاف من لندن: قالت الصين إنها اعتقلت شخصا متهما بجمع أسرار الدولة لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجي (MI6).

وتعد مزاعم الصين هي الأحدث في التبادلات الساخنة المستمرة التي تبادلها البلدان حول اتهامات بالتجسس، مع اعتقال باحث في برلمان المملكة المتحدة للاشتباه في تجسسه لصالح بكين في سبتمبر 2023.

ونشرت وزارة أمن الدولة الصينية، وكالة المخابرات الصينية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي WeChat، أن الشخص هو مواطن من دولة ثالثة.

علاقة تعاونية

وتعرفت وكالة الأمن عليهم على أنهم هوانغ فقط، وقالت إنهم مسؤولون عن وكالة استشارية خارجية. وأضافت الوزارة أن جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 أقام "علاقة تعاونية استخباراتية" مع هذا الشخص في عام 2015.

وأضافت: وبعد ذلك، أمر M16 هوانغ بدخول الصين عدة مرات، وطلب منه استخدام هويته العامة كغطاء لجمع معلومات استخباراتية متعلقة بالصين لصالح التجسس البريطاني، حسبما ذكر البيان.

وقالت إن جهاز الاستخبارات MI6 أجرى أيضًا تدريبًا استخباراتيًا احترافيًا لهوانج في بريطانيا وأماكن أخرى، وقدم معدات تجسس خاصة للربط الاستخباراتي.

اعتقال هوانغ

ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها، ولم تذكر الوزارة متى تم اعتقال هوانغ أو مكان احتجازهم.

وأكدت: "بعد تحقيق دقيق، اكتشفت أجهزة أمن الدولة على الفور أدلة على تورط هوانغ في التجسس"، ولكن الحكومة الصينية لم تكشف عن الوكالة الاستشارية.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن ما يشكل أسرار الدولة غير محدد بوضوح في ظل النظام السياسي والقانوني الغامض في الصين، وقد تم التحقيق مع العديد من الشركات الاستشارية للحصول على بيانات عادة ما تكون في السجل العام، وخاصة إذا تم تقاسمها مع كيانات أجنبية.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية لشبكة سكاي نيوز إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي المزاعم المتعلقة بالمسائل الاستخباراتية.

وتعد مزاعم الصين هي الأحدث في التبادلات الساخنة المستمرة التي تبادلها البلدان بشأن اتهامات بالتجسس.

موقف بريطانيا

وقالت الحكومة البريطانية إن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤوليها في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الأسرار.

وكان تم القبض على باحث في برلمان المملكة المتحدة، له صلات بالعديد من كبار نواب حزب المحافظين، للاشتباه في كونه جاسوسًا للصين في سبتمبر 2023.

وأدانت الصين مرارا هذه التأكيدات، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

إجراءات صارمة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال في مؤتمر صحفي "نحث المملكة المتحدة على التوقف عن نشر المعلومات المضللة ووقف التلاعب السياسي والافتراء الخبيث ضد الصين".

وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي، وكشفت عن العديد من حالات التجسس التي ضبطتها في السنوات الأخيرة.

كما حذرت الحكومة مواطنيها في البلاد وخارجها من مخاطر الوقوع فيها

أنشطة التجسس، وقالت: لقد تم تشجيع الأشخاص على الانضمام إلى أعمال مكافحة التجسس التي تتضمن إنشاء قنوات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وأطلقت الصين أيضًا حملة قمع واسعة النطاق على شركات الاستشارات الأجنبية وشركات العناية الواجبة بسبب التهديدات بالكشف عن أسرار الدولة التي أثارت قلق الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.