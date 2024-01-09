إيلاف من القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة اليوم، أن القضية الفلسطينية باتت تقف راهناً "على مفترق طرق"، وشدد على أهمية الدور المحوري للسلطة الفلسطينية في تحديد الاتجاه الذي ستمضي به.

واستعرض الجانبان تطورات الحرب في غزة، لا سيما على المستوى الإنساني، كما عرض عباس ما تشهده الضفة الغربية من تصاعد للتوتر والعنف.

وأكد الجانبان "رفضهما القاطع" لأي مخططات تهجير أو مساع لتصفية القضية الفلسطينية، وأشارا إلى مسؤولية المجتمع الدولي والقوى الفاعلة حيال ضمان تسوية عادلة وشاملة للقضية تتضمن إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها من أجل ضمان سلام دائم في الشرق الأوسط.

وعرض السيسي "الجهود والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الفاعلة للدفع تجاه وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى المدنيين المحاصرين بالحرب في غزة"، على ما جاء في البيان الرسمي الذي صدر عقب اللقاء.