إيلاف من لندن: قالت مستشارة سابقة لوزارة الدفاع الأميركية إن التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد "بطريقة لم أرها من قبل في التاريخ الحديث".

وقالت ياسمين الجمال المستشارة السابقة لوزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط إن "الجميع على حافة الهاوية، ولا أحد قادر على تهدئة التوترات ليكون هو الشخص البالغ في الغرفة، ويقول إن الجميع بحاجة إلى التراجع خطوة إلى الوراء وإلا سيحدث شيء ما من شأنه أن يدمر هذه المنطقة".

وأضافت الجمال وهي خبيرة في السياسة الخارجية إن الولايات المتحدة لم تكن تعتمد على "مدى الدعم الذي ستخسره" بسبب دعمها لإسرائيل في الصراع.

وقالت إن الحرب أصبحت قضية سياسية لإدارة بايدن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الجمال: "لا أعتقد أن الإدارة الأميركية كانت تعول على حجم الدعم الذي ستخسره بسبب الدعم غير المشروط لإسرائيل - ليس فقط بين الأميركيين العرب والمسلمين، ولكن ضد الأشخاص المهتمين بالسلام والعدالة الاجتماعية وكل هذه القضايا والذين هم مهتمون بالسلام والعدالة الاجتماعية". وقالت: "لقد صدم هؤلاء مما يرونه".

تصرفات متضاربة

وتقول السيدة الجمال إنه على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تريد لإسرائيل أن تعيش دون خوف من الإرهاب على حدودها. لكنها تضيف أن تصرفات تل أبيب في غزة تتعارض بشكل مباشر مع هدفها المعلن.

وتصف الجمال، خطاب بعض الوزراء الإسرائيليين تجاه غزة بأنه "حقير" وتقول إننا نشهد "في الأساس إبادة وتشريدًا وتهجيرًا لجميع سكان غزة في الوقت الحالي".

وقالت الخبيرة الأميركية: "يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الروح الأكثر موثوقية والحليف الأقوى لإسرائيل، أن تكون قادرة، وكان ينبغي لها، أن تقول للإسرائيليين طوال الوقت: "هذا لن يجعلك أكثر أمانا، وهذا سيجعل كل شيء أكثر صعوبة بالنسبة لك أنت (إسرائيل)".

وخلصت الجمال في حديثها لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إلى القول إن الطريقة التي تدير بها إسرائيل عملياتها في غزة لن تجعلها أكثر أمانا على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن التطرف والصدمة والإبادة والسلب والتهجير للفلسطينيين لن تحيِّد تهديد حركة حماس.