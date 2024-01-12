إيلاف من بيروت: بالتأكيد لا... لكن هذا على الأقل ما تساءل بشأنه حساب على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) بعنوان "الصين بالعربية"، راكباً موجة القلق العارم الذي خلفه الغياب المفاجئ للوزير صاحب المنصب الحساس في سنة حساسة انتخابياً، وسط أنباء مفاجئة عن تدهور حالته الصحية الحرجة، ما خلف اضطراباً في الأوساط السياسية في البلاد ينذر بتداعيات جمة، داخلياً ودولياً.

الحساب المذكور قال إن "وزير الدفاع لويد أوستن قُتل في كييف في 3 كانون الثاني (يناير) عندما اخترقت صواريخ كروز الروسية مخبأً للقيادة"... لكن ليس هذا ما يبحث بشأنه المفتش العام في البنتاغون روبرت ستورتش، الذي قال إنَّه يخطط لفتح تحقيق في ظروف دخول أوستن إلى المستشفى في كانون الثاني (يناير).

وقد نقلت وكالة" "نوفوستي"، عن ستورتش قوله إنه يعتزم "فتح تحقيق في ملابسات نقل وزير الدفاع لويد أوستين إلى المستشفى". وجاء في بيان في هذا الصدد، الخميس، أن التحقيق سيهدف إلى "دراسة الأدوار والعمليات والإجراءات والالتزامات الخاصة بنقل وزير الدفاع إلى المستشفى".

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🔴 أين وزير الدفاع الأمريكي وهل صحيح قُتل في أوكرانيا‼️



🛑قال المفتش العام في البنتاغون إنه يخطط لفتح تحقيق في ظروف دخول لويد أوستن إلى المستشفى في يناير.



من الواضح أن هناك شيئاً غير نظيف!

كتاب في X كتبوا أن "وزير الدفاع لويد أوستن قُتل في كييف في 3 يناير عندما اخترقت… pic.twitter.com/cQRftP8fHD — الصين بالعربية (@mog_china) January 11, 2024

ويهدف التحقيق كذلك إلى تقييم ما إذا تم تقديم معلومات كافية بهذا الشأن، وما إذا تم تسليم المهام في الوقت المناسب على خلفية المشاكل الصحية لوزير الدفاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال البنتاغون إنَّ أوستن ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى، وإنه في حالة جيدة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند، مضيفاً أن ليس لديه بعد موعداً محدداً لخروج الوزير من المستشفى.

جراحة لسرطان البروستاتا

وظل دخول أوستن إلى المستشفى نتيجة لمضاعفات عقب إجراء جراحة لسرطان البروستاتا، غير معلن للبيت الأبيض أو الكونغرس، ما أثار رد فعل سياسياً عنيفاً، واستدعى إجراء تحقيق في الكونغرس.

وأدخل أوستن (70 عاماً) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني (يناير)، بسبب مضاعفات تضمنت عدوى في المسالك البولية. وهو يرقد في المستشفى منذ ذلك الحين.

وأثارت جهود وزير الدفاع الأميركي لإبقاء أمر علاجه سرياً بالكامل أسئلة تتمحور حول ما إذا كان قد خرق قواعد متعلقة بإخطار الكونغرس بالجراحة. وقد تسببت هذه الخطوة في إحراج الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لم يكن يعلم أن أوستن يتلقى الرعاية الطبية حتى الرابع من كانون الثاني (يناير). بل إن بايدن لم يحط علماً بأن أوستن مصاب بسرطان البروستاتا إلا في التاسع من الشهر نفسه.

ويرفض البيت الأبيض والبنتاغون الدعوات المطالبة بإقالة أوستن.