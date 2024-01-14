إيلاف من لندن: لقي خمسة مهاجرين كانوا يحاولون عبو القنال الإنكليزي من الجانب الفرنسي حتفهم عندما انقلب قاربهم في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت مصادر بحرية فرنسية إن نحو 70 شخصا كانوا يحاولون ركوب القارب الصغير عندما انقلب، وتم انتشال العشرات من المياه خلال جهود الإنقاذ الليلية في ويميرو، جنوب كاليه.

وقال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إن الأمر "مفجع".

وتقول السلطات المحلية الفرنسية إن أربعة من القتلى من العراق وسوريا.

وقال متحدث باسم المحافظة البحرية الفرنسية لـ(بي بي سي) إن شخصا في حالة حرجة تم نقله إلى مستشفى في بولوني سور مير القريبة.

وأضاف أنه تم إنقاذ 32 شخصًا وأن شخصًا واحدًا يعاني من إصابات لا تهدد حياته.

وقالت المقاطعة البحرية الفرنسية إن العشرات كانوا يحاولون الصعود على متن السفينة أثناء مغادرتها الشاطئ ووجدوا أنفسهم يواجهون صعوبة في البحر.

وحضر زورق قطر يقوم بدورية على الساحل إلى مكان الحادث وعثر على الجثث، وتم نقل العشرات من الناجين إلى مركز مجتمعي محلي.

ويأتي الحادث بعد فترة أربعة أسابيع تقريبًا حتى 11 يناير/كانون الثاني، لم يتم فيها تسجيل أي عبور إلى المملكة المتحدة، وهو ما تقول وزارة الداخلية إنه كان بسبب سوء الأحوال الجوية.

