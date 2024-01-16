إيلاف من لندن: أعلنت الولايات المتحدة تضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية وأضافت أن عملية الضبط حدثت في 11 يناير/كانون الثاني الحالي، وأضافت أن هذه هي أول عملية مصادرة لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة زودت بها إيران الحوثيين منذ أن بدأت الجماعة المسلحة هجماتها على السفن التجارية في نوفمبر.

ويهاجم الحوثيون، الذين يشكلون جزءا من تحالف إقليمي مع إيران، السفن المرتبطة بحلفاء إسرائيل في البحر الأحمر.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية صورًا للأسلحة التقليدية الإيرانية المتقدمة التي استولت عليها، وتشمل العناصر المضبوطة صواريخ باليستية إيرانية الصنع ومكونات صواريخ كروز.

وقالت القيادة: "يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر".

