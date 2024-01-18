عدن: أعلن الجيش الأميركي أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن يوم أمس الأربعاء.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن السفينة كانت ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الضربة أوقعت أضرارًا مادية، لكن لم يتم التابليغ عن خسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة نفذت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن. حيث أشارت شبكة سي.بي.إس نيوز نقلاً عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة نفذّت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن يوم أمس الأربعاء.

تصنيف إرهابي

وكان جماعة أنصار الله الحوثي المصنّفة "مجموعة إرهابية عالمية"، قد جددوا تأكيدهم أنهم مستمرون باستهداف السفن في البحر الأحمر ردًا على إعادة إدراجهم على لائحة الإرهاب الأميركية.



وأكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أعاد الأربعاء تصنيف أنصار الله المعروفون بالحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية العالمية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وذكر مسؤول أميركي أن الهدف من التصنيف هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران. وأشار إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر "سندرس عندها رفع هذا التصنيف".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أزالت الجماعة من اللائحة قبل ثلاث سنوات، لأسباب إنسانية.

وأوضح مسؤولون أن هذا التصنيف سيدخل حيّز التنفيذ بعد 30 يوما، أي في 16 فبراير المقبل، مشيرين إلى أن وزراة الخزانة ستصدر تراخيص لمواصلة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن "لمنع الآثار السلبية عن الشعب اليمني الذي لا ينبغي عليه أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين".