بروكسل: اعتبر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس أن وقف إطلاق النار غير المشروط في غزة يتطلب الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر وتفكيك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويأتي هذا الموقف بسعي ثلاث مجموعات من المشرعين الأوروبيين، وهم الاشتراكيون والوسطيون والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.

الافراج عن الرهائن

ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتفكيك حركة حماس. غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.

وطالب بوقف دائم لإطلاق النار واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي "شريطة" إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس.

وتمت الموافقة على القرار ككل بأغلبية كبيرة.

يُذكر أن نواب البرلمان الأوروبي كانوا قد أدانوا هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول(أكتوبر) ودعوا إلى "هدنة إنسانية"، مع الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بسلطة ملزمة لكنها تُعلن موقف الأوروبيين من القضايا المطروحة.