غزة: دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة الجمعة، يومه الثامن. وهي أطول مدة بشكلٍ متواصل منذ الهجوم الإسرائيلي بحسب ما أفاد موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وأظهرت المقاييس المباشرة "أن انقطاع الاتصالات شبه الكامل في قطاع غزة قد تجاوز الآن أسبوعاً واحداً بعد 168 ساعة"، حسبما أفاد "نتبلوكس" في بيان على منصة "إكس".

وقال إن "الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق، منذ التصعيد بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي".

وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

الأمم المتحدة

وحذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" الخميس: "إن انقطاع الاتصالات يمنع الناس في غزة من الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذهم من الموت، أو الاتصال بالإسعاف، ويعيق الأشكال الأخرى من الاستجابة الإنسانية".

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية "بالتل" باللوم في انقطاع الاتصالات على "القصف العنيف" الذي تنفذه إسرائيل على القطاع الذي يعاني أيضاً انقطاعاً تاماً في التيار الكهربائي، ونقصاً فادحاً في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقتل في الحرب على قطاع غزة 24762 شخصاً نحو 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، وفقاً لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

