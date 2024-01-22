إيلاف من لندن: نفى رئيس الحكومة البريطانية أن الحكومة تتبع أجندة ضد بي بي سي بعد أن اتهمت وزيرة الثقافة، لوسي فريزر، الهيئة بالتحيز وقالت إنها بحاجة إلى التكيف أو المخاطرة بفقد ثقة الجماهير.

وقال ريشي سوناك خلال زيارة إلى المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في بيكونزفيلد، في مقاطعة باكينغهامشير، إن الحياد كان "مبدأً مهمًا" لصناعة الإعلام في المملكة المتحدة، لكن المتحدث الرسمي باسمه رفض لاحقًا تحديد ما إذا كان رئيس الوزراء يوافق على تعليقات الوزيرة فريزر بشأن بي بي سي.

وردا على سؤال عما إذا كان من الصواب القول إن الحكومة تتبع أجندة ضد بي بي سي، أجاب المتحدث: "لا. ويهدف هذا بحق إلى ضمان قدرة هيئة الإذاعة البريطانية على الاستمرار في الازدهار لفترة طويلة في المستقبل.

وسيتم منح هيئة مراقبة وسائل الإعلام Ofcom المزيد من الصلاحيات للتحقيق مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، في حين يمكن لمجلس إدارة المنظمة أن يتولى مسؤولية عملية الشكاوى، بموجب مقترحات في مراجعة منتصف المدة لإدارتها ولوائحها.

وقالت وزيرة الثقافة لراديو (تايمز) يوم الاثنين: الأمر لا يتعلق بالحكومة. وهذا يتعلق بالحياد وليس فقط بالسياسة. يشعر الجمهور بعدم التحيز والبي بي سي تسير في مسار منحدر.

وقالت إن بي بي سي "مؤسسة عامة رائعة"، وأضافت: "من المهم حقًا أن تحافظ على ثقة الجمهور. وما سمعناه هو أن بعض الجماهير تعتقد أنها متحيزة".

التصورات مهمة

وعندما قيل لها إن التصورات ليست بالضرورة حقيقة، قالت الوزيرة: هناك تصورات فقط والتصورات مهمة. ما يهم في بي بي سي هو أنها تموّل من قبل الجمهور، وبالتالي فإن تصور الجمهور، عن الجمهور، مهم.

وردا على سؤال من (سكاي نيوز) عما إذا كانت شخصيا تعتقد أن بي بي سي متحيّزة، قالت فريزر: "أعتقد أنها كانت متحيّزة في بعض الأحيان".

ومع ذلك، فقد كافحت وزيرة الثقافة لتقديم أمثلة على التحيّز، واستشهدت مرارًا وتكرارًا بتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الهجوم على مستشفى في غزة، والذي نُسب في البداية إلى إسرائيل، لكن المخابرات الغربية خلصت لاحقًا إلى أنه كان نتيجة لصاروخ حماس الذي أخطأ في الإطلاق.

شكاوى

وتلقت هيئة مراقبة وسائل الإعلام Ofcom، نحو 918 شكوى حول حياد بي بي سي العام الماضي، وهو ما يمثل 39% من جميع التظلمات التي تلقتها بشأن المذيع، وزيادة عن 594 شكوى تحيز تلقتها في 2021-22، أي ما يعادل 19% من الإجمالي.

ومنذ دخول الميثاق الحالي حيّز التنفيذ في عام 2017، أيدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو أيدت جزئيًا 29 انتهاكًا للحياد، بما في ذلك أربعة في العام الماضي.