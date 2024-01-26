برلين: اشتكت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) الجمعة من رفض إسرائيل السماح لموظفين فلسطينيين اثنين بمغادرة قطاع غزة بحجج أمنية غير مُقنعة.

وقالت الهيئة إن الموظفين اللذين يعملان لديها منذ مدة طويلة يعيشان بخوف فيما، تتذرع إسرائيل بوجود دواع أمنية تمنعها من السماح بمغادرتهما، لكنها غير منطقية.

ولفتت إيه.آر.دي إلى أن إسرائيل تستمر برفض طلبها رغم أنها تضغط، بدعم من الحكومة الألمانية، منذ أكثر من شهرين لإخراج اثنين من موظفيها من القطاع المحاصر.

وهو ما عبّر عنه كريستيان نيتشه كبير محرري إيه.آر.دي في حديثه لرويترز، مؤكدًا أن "هذين الزميلين لا يشكلان خطرًا أمنيا"، وجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية للسماح لهما بالمغادرة.