مكة المكرمة: استعرض حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، فاعليات لياليه الترفيهية، بامتطاء "راوي الحي" صهوة جواده بين الزائرين والأهالي مع بدء فاعليات الحي بالتزامن مع الإجازة المطولة للمدارس، مستحضرًا أهمية جبل حراء ومكانته التاريخية والثقافية، وما يحوي بين جنباته وصفاً مكانياً لتاريخ مجيد وسيرة المصطفى، إلى جانب تفاعل واستشعار رواد الحي مع سردية وتساؤلات الراوي بالتوافق مع ظرف الزمان والمكان، وما يتجلّى من خلاله فجر التاريخ الإسلامي.

ويشدو الراوي أحاديثه الثقافية بين أروقة الحي ومحتوياته المليئة بالإثارة والدهشة والعمق التاريخي لإثراء تجربة الزوار، من حيث إيجاد محتوى علمي وتجربة سياحية لمختلف الجنسيات وشرائح المجتمع.

ويسعى "راوي حراء" من خلال إقامة فاعلياته بالحي إلى تطوير المخزون الفكري للزائرين، للأحداث والقصص الثقافية والتاريخية المرتبطة بتاريخ الإسلام إلى جانب تاريخ المملكة، حيث تمثل مكة المكرمة مهد انطلاقة النبوة، وتحمل في طيّاتها قصص شخصيات إسلامية وتاريخية، وأحداثاً بطوليةً ومواقف تاريخية مخلّدة، وما تتّسم به من تنوّع الأحداث التاريخية، وثراء مواقفها بقيم الإنسان وأصالة قيمه وعمق مخزونه الثقافي.