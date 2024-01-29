إيلاف من دبي: ربما تبدو نهاية الحرب الأوكرانية مشابهة إلى حد كبير لنهاية الحرب الكورية، مع بقاء أجزاء من أوكرانيا تحت الاحتلال الروسي، كما يقول قائد أعلى سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بحسب "بزنس إنسايدر"، قال الأدميرال المتقاعد في البحرية الأميركية جيمس ستافريديس في برنامج إذاعي: "في نهاية المطاف، ستنتهي هذه الحرب إلى ما انتهت إليه الحرب الكورية، فتحتل روسيا على الأرجح جزءًا من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم والجسر البري".

أضاف ستافريديس: "من ناحية أخرى، أرى أوكرانيا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي"، مضيفًا: "روسيا وأوكرانيا مرهقتان من هذه الحرب، فقدراتهما العسكرية تتراجع، والعقوبات الاقتصادية التي يتم تطبيقها على الجانبين مؤلمة".

لحظة ملائمة

تابع ستافريديس: "عندما أجمع كل ذلك معًا، أعتقد أن في نهاية هذا العام، ربما بعد الانتخابات الأميركية، لدينا لحظة ملائمة لمفاوضات محتملة".

في سبتمبر 2022، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بأن محادثات السلام “مستحيلة” مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وفي نوفمبر 2022، كشف زيلينسكي عن 'صيغة السلام' الخاصة به المكونة من 10 نقاط، وتنص على انسحاب القوات الروسية واستعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا.

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراح زيلينسكي، وقال إنه لن يستخدم أساسًا لأي مفاوضات بين الجانبين.

المصدر: "بزنس إنسايدر"