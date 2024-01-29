إسلام أباد: تعهدت باكستان وإيران الإثنين بتعزيز الحوار بينهما وتبادل ضباط ارتباط في وقت تسعى الدولتان لخفض التوتر بعد ضربات متبادلة عبر الحدود أثارت تشنجا في العلاقات الدبلوماسية.

وأثارت الغارات المتبادلة التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة بلوشستان الحدودية التي يسهل اختراقها - المقسمة بين البلدين - توترا اقليميا أشعلته اصلا الحرب بين إسرائيل وحماس.

"سنتجاوز ما حصل"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الإثنين خلال زيارة إلى إسلام آباد أنه لا يمكن وصف الأعمال العدائية بأنها "أزمة" لأن العلاقات كانت قوية دائما بين البلدين.

وأضاف "كان من الطبيعي أن نتمكن من تجاوز ما حصل".

وتابع "من خلال التعاون المشترك بين اسلام اباد وطهران لن نسمح للإرهاب بتهديد العلاقات بين بلدينا".

من جهته أعلن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني ان الجانبين اتفقا على تعزيز الحوار على كافة الاصعدة وسيعملان على تسريع وتيرة خطة لنشر ضباط اتصال في كلا البلدين.

وقال "تمكنا من إعادة الوضع إلى طبيعته في وقت قصير للغاية".

"استهداف مسلحين"

نفذت طهران ضربات ضد جماعة مناهضة لإيران في باكستان في 16 كانون الثاني (يناير)، في الاسبوع نفسه الذي استهدف فيه الجيش الإيراني العراق وسوريا.

وبعد يومين، ردت باكستان بالمثل من خلال شن غارة قبل الفجر على "مستهدفة مسلحين" في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، وهي من المناطق القليلة ذات الأغلبية السنية في إيران حيث الغالبية الشيعية.

وقد شهدت اضطرابات مستمرة مع عصابات تهريب المخدرات عبر الحدود والمتمردين من أقلية البلوش فضلاً عن الجهاديين.

وأثارت اولى الضربات الإيرانية_ التي قالت باكستان إنها قتلت طفلين على الأقل_ توترا شديدا من قبل باكستان التي استدعت سفيرها من طهران ومنعت المبعوث الإيراني من العودة إلى منصبه.

كما استدعت طهران القائم بالأعمال في إسلام أباد بسبب الضربات الباكستانية التي اسفرت عن سقوط تسعة قتلى على الأقل.

لكن البلدين أعلنا الأسبوع الماضي أنهما قررا وقف التصعيد والسماح للسفيرين بالعودة إلى منصبيهما.

وقتل مسلحون السبت تسعة أشخاص في سيستان بلوشستان وقال سفير إسلام آباد إنهم باكستانيون.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

علاقات متينة

وأثار تبادل ايران وباكستان الضربات الجوية في وقت سابق قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين دعيا الى ضبط النفس، بينما عرضت الصين وساطتها.

لكن وزيري الخارجية أكدا الاثنين أن العلاقات المتينة القديمة واحترام كل بلد حدود البلد الآخر كفل التوصل إلى تسوية سريعة.

وقال جيلاني إن العلاقات الطيبة بين باكستان وإسلام آباد هي "مصدر مهم للاستقرار في المنطقة برمتها".

وقال إن الجانبين اتفقا على تسريع تنمية الأسواق الحدودية على طول الحدود لتشجيع المبادلات التجارية والتبادل الثقافي.

كما سيعمد البلدان الى انشاء "آلية تشاورية" جديدة على المستوى الوزاري وعقد اجتماعات دورية في العاصمتين.

وأضاف "طغى على مباحثاتنا تقارب في وجهات النظر بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".