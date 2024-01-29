واشنطن: اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين أن تصريحات بعض الساسة الإسرائيليين عن إعادة استيطان غزة متهورة وتحريضية.

ويأتي هذا التوصيف عقب المؤتمر الذي عُقِدَ الأحد في القدس، ودعا فيه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير المستوطنين اليهود للعودة إلى غزة.

ولاقت هذه الدعوة ردود فعل من الفلسطينيين اعتبرت ان هذه التصريحات ترقى الى دعوة صريحة لتهجير الفلسطينيين قسرا.

وكانت باريس قد نددت بدورها بما صدر عن مؤتمر القدس، وقالت انها تنتظر رفضًا صريحًا من السلطات الإسرائيلية لهذا النوع من الدعوات.