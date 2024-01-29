موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها حررت بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها على محور كراسني ليمان.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور كوبيانسك حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بعملياتها النشطة بلدة تابايفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف".

كما ذكرت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كراسني ليمان.

وأشار التقرير الصادر عن الدفاع الروسية إلى وقوع مئات القتلى الأوكرانييين بعد صدّ 3 هجمات على محور كوبيانسك، و6 هجمات على محور دونيتسك، واشتباكات على محور زابوروجيه، وخيرسون، بالإضافة إلى إصابة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود، وكذلك قوات ومعدات عسكرية في 109 منطقة أوكرانية، بالإضافة لتدمير 34 طائرة أوكرانية مسيّرة.