إيلاف من لندن: تعهدت إيران بالرد بشكل حاسم على أي هجوم على أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة قوله إن "السياسة الأساسية" لإيران هي إعطاء "رد قوي على الأعداء" في حالة وقوع هجمات.

نفي البعثة الايرانية

ونفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية، صحة ما أوردته وسائل إعلام إقليمية بشأن تلقي طهران رسائل أميركية خلال اليومين الأخيرين، في أعقاب الهجوم على قاعدة "البرج 22"، شمال شرقي الأردن، الأحد الماضي.

وقالت إن "هذه الرسائل لم تُتبادل" بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة أن "السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا ما هاجم أي طرف أراضي إيران، أو مصالحها ورعاياها خارج حدودها، فسيواجَه بردٍ حازم وقوي".

ولفت الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

بايدن والرد

ويأتي تعليق المبعوث الإيراني، غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن وجرح العشرات، دون الخوض في التفاصيل.

وأعلنت جماعة "كتائب حزب الله العراقية"، المدعومة من إيران، أنها علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية بالمنطقة في قرار يهدف لعدم إحراج الحكومة العراقية، وأوصت عناصرها "بالدفاع السلبي مؤقتاً" في حالة تعرضهم لأي هجوم أميركي.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ فصائل المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تتلقى الأوامر من إيران بشأن دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن بلادهم ضد أيّ عدوان واحتلال.

وأضاف أنّ إيران تعتبر الانتهاك الأميركي المتواصل لسيادة العراق وسوريا واليمن والقصف المتكرر سيزيد زعزعة الأمن، مشيراً إلى أنّ تكرار الاتهامات ضد إيران هي مؤامرة من الطرف الذي يحاول جرّ الولايات المتحدة لمعركة جديدة في المنطقة لخدمة مصالحه.

