لندن: كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة "أنغلينغ ترست"، بمشاركة مئات الصيادين، أن 83% من الأنهار في بريطانيا تعاني من مستويات عالية من التلوث نتيجة لمياه الصرف الصحي والنفايات الزراعية.

وتأتي هذه الدراسة عن طريق أكبر مشروع علمي لاختبار المياه في تاريخ المملكة المتحدة، الذي قادته منظمة "أنغلينغ ترست" بمشاركة 641 صيادًا من 240 ناديًا للصيد لعمليات فحص للتلوث في 190 نهرًا في 60 مستجمعًا للمياه، حيث حصلوا على أكثر من 3800 عينة.

وأظهرت هذه الدراسة التلوث المنهجي في الممرات المائية الإنجليزية، وترجع أسبابه أساسًا إلى الجريان السطحي الزراعي ومياه الصرف الصحي، حيث تبين من النتائج أن 83 بالمئة من الأنهار لم تستوفِ معايير الفوسفات للحالة البيئية الجيدة في اختبار واحد على الأقل.

وهذه النسب المرتفعة تشكل خطرًا كبيرًا على الحياة المائية، إذ يؤدي الفوسفات إلى نمو الطحالب بشكل مفرط مما يقلل من مستوى الأوكسجين في الماء، الأمر الذي يهدد بيئة الكائنات الحية فيها.

وشددت المنظمة على ضرورة وجود أنظمة أكثر صرامة لمعالجة تلوث الأنهار، وتعزيز الإجراءات الرقابية لحماية الممرات المائية والحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أن القوانين البيئية الحالية تفتقر إلى التوجيهات الكافية لتخفض الفوسفات.