إيلاف من دبي: أعلنت القيادة المركزية الأميركية الخميس إسقاط صاروخ باليستي و3 مسيرات إيرانية الصنع أطلقها الحوثيون من مناطقهم في اليمن باتجاه خليج عدن.

وقال بيان اصدرته هذه القيادة ونشرته على حسابها في "إكس" إن المدمرة الأميركية "كارني" أسقطت الصاروخ الباليستي والمسيرات الثلاث في محيط تمركزها مساء الأربعاء، موضحةً أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ في الثامنة والنصف مساء، وأطلقوا المسيرات عند التاسعة و10 دقائق بالتوقيت المحلي، ومؤكدةً عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار.

