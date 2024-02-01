إيلاف من دبي: أعلنت القيادة المركزية الأميركية الخميس إسقاط صاروخ باليستي و3 مسيرات إيرانية الصنع أطلقها الحوثيون من مناطقهم في اليمن باتجاه خليج عدن.

وقال بيان اصدرته هذه القيادة ونشرته على حسابها في "إكس" إن المدمرة الأميركية "كارني" أسقطت الصاروخ الباليستي والمسيرات الثلاث في محيط تمركزها مساء الأربعاء، موضحةً أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ في الثامنة والنصف مساء، وأطلقوا المسيرات عند التاسعة و10 دقائق بالتوقيت المحلي، ومؤكدةً عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار.

Houthi Anti-Ship Ballistic Missile and Iranian UAVs Shot Down in Gulf of Aden pic.twitter.com/hMpm561TZ1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 1, 2024

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت متأخر الأربعاء قصف 10 مسيرات حوثية في اليمن، كانت معدة للإطلاق باتجاه سفن في البحر الأحمر، وذلك بعدما هاجم الحوثيون سفينة تجارية أميركية في خليج عدن، بعد ساعات من إطلاقهم الصواريخ على المدمرة البحرية الأميركية "غريفلي".

وكان تقرير أصدره منتدى الخليج الدولي قد حذر من أن يتطور الخطر الحوثي في البحر الأحمر ليطال كوابل الإنترنت البحرية، من خلال تفجيرها تحت باب المندب.

هذه الخطوة إن حصلت ستترك آثارًا كارثية على الاقتصاد العالمي، لأن هذه الكوابل مسؤولة عن تدفق المعلومات بين مناطق مختلفة في العالم، وخصوصًا المعلومات المالية والخاصة بالتعاملات المصرفية بين الأفراد والشركات والدول.