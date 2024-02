إيلاف من دبي: أفاد تقرير صادر عن الاستخبارات البريطانية، تحدثت عنه وزارة الدفاع البريطانية، بحصول حادثتين لإسقاط طائرات روسية قنابل جوية من طراز فاب-250 على قرى روسية في منطقة بيلغورود.

سقطت أحدى القذائف في مزرعة بقرية بوستينكوف، وأخرى في شارع رئيسي في قرية ستريليتسكوي، ما أدى إلى إجلاء 150 مدنيًا في دائرة نصف قطرها 500 متر.

وبحسب التقرير، هذا هو رابع خطأ في القصف الروسي الذي اصاب أراض روسية في هذا الشهر، وهذه هي الحادثة الخامسة خلال عام، فيما وقعت الأولى في 20 أبريل 2023 في بيلغورود أيضًا.

