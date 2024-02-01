إيلاف من لندن: قال وزير في الحكومة البريطانية إنه سيتنحى في الانتخابات العامة المقبلة بعد سلسلة من التهديدات بالقتل وهجوم على مكتب دائرته الانتخابية.

وقال مايك فرير، وزير الدولة لشؤون العدل والنائب عن شمال لندن أيضًا، إنه تجنب التعرض للقتل على يد علي حربي علي، قاتل النائب المحافظ عن دائرة ساوث إند ويست، السير ديفيد أميس في تشرين الثاني (أكتوبر) 2021.

ويمثل السيد فرير دائرة غولدن غرين وفينشلي في مجلس العموم عن حزب المحافظين منذ عام 2010. وقال إنه لم يعد بإمكانه تعريض أسرته للقلق على سلامته.

رسالة للحزب

وفي رسالة إلى جمعية حزب المحافظين المحلية التي ينتمي إليها، كتب فرير أنه "سيكون من الصعب للغاية التنحي عن منصبه"، لكن الهجمات "أثقلت كاهلي وعلى زوجي أنجيلو".

وأضاف أن الحريق الذي اندلع في مكتب دائرته الانتخابية بشمال لندن عشية عيد الميلاد تبين أنه حريق متعمد.

وقال فرير لصحيفة (ديلي ميل) يوم الخميس إنه وموظفيه قرروا أيضًا ارتداء سترات الطعن عند حضور المناسبات العامة في دائرته الانتخابية بعد أن علموا أن علي كان يراقب مكتبه في فينشلي قبل أن يطعن السير ديفيد حتى الموت أثناء عملية جراحية للدائرة الانتخابية في عام 2021.

سترات واقية

يقول النائب "ستأتي لحظة تصبح فيها التهديدات على سلامتك الشخصية أكثر من اللازم" ويكشف أنه وموظفيه بدأوا في ارتداء سترات واقية من الطعن في المناسبات العامة المقررة في دائرته الانتخابية.

وقال السيد فرير: "لقد كنت محظوظًا جدًا لأنه في يوم [محاولة الهجوم عليه] كان من المقرر أن أكون في منطقة فينتشلي بشمال لندن، وغيرت خططي ودخلت إلى مبنى الوزارة في المجمع الحكومي في وايتهول. وإلا فمن يدري ما إذا كنت قد تعرضت لهجوم أو نجوت من هجوم. لقد قال إنه جاء إلى فينشلي لمهاجمتي".

وقال إن النواب يحاولون "التخفيف" من التهديدات، لكنه ظل في ذهنه أنه كان من الممكن أن يُقتل.

تهديد جماعة إسلامية

وقال فرير إنه تلقى أيضًا تهديدات من جماعة "المسلمون ضد الحروب الصليبية" "بأن يأتوا لطعني" وعثر على "زجاجات مولوتوف وهمية على درجات سلم مكتبه".

وقال النائب، الذي لديه آراء مؤيدة لإسرائيل ويمثل دائرة انتخابية ذات أغلبية يهودية، "لا أعتقد أنه يمكننا فصل" معاداة السامية عن الترهيب.

ويمثل المقعد الذي فاز به بنحو 6600 صوت في الانتخابات العامة الأخيرة، منذ عام 2010، بعد صد التحديات من كل من الديمقراطيين الليبراليين وحزب العمال.

وينضم الوزير النائب فرير إلى سلسلة من النواب الذين قالوا إنهم سيتنحون في الانتخابات المقبلة، والمتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

