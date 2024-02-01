وأفاد حاكم المصرف آندرو بايلي بأن "هناك حاجة لرؤية مزيد من الأدلة على أن التضخم سيتراجع" إلى هدف بنك انكلترا البالغ "2 بالمئة ويبقى عنده قبل أن يكون بإمكاننا خفض معدلات الفائدة".

يبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة حاليا 4% بعدما ارتفع عن نسبة 3,9 في المئة، وفق آخر بيانات رسمية.

لكنه تراجع بشكل كبير عن أعلى معدّل وصله إليه منذ 41 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 والبالغ 11,1 بالمئة.

رفع بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي 14 مرة بين أواخر 2021 والنصف الثاني من العام الماضي.

بدأ ضغط التضخم يتفاقم بعدما رُفعت تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد. وسجّلت معدلات تضخم قياسية عندما ارتفعت أسعار الطاقة في أعقاب غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط والغاز جارتها أوكرانيا.

"عوائق"

توقع بنك انكلترا بأن يتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2,0 في المئة في الربيع قبل أن يرتفع مجددا.

وجاء في ملخص الاجتماع بأن "المخاطر المادية ما زالت قائمة نتيجة التطورات الجارية في الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر".

وأضاف المصرف "نتوقع بأن يتراجع التضخم، لكن مع وجود بعض العوائق على الطريق".

تراجعت حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر بمعدل الثلث تقريبا هذا العام في ظل تواصل الهجمات التي ينفذها المتمردون الحوثيون في اليمن، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء.

وأدى ذلك إلى رفع تكاليف النقل.

وقال بايلي في مؤتمر صحافي "هناك على الدوام مخاطر يمكن أن تغيّر التوقعات".

وأضاف "للأسف، تكثّفت المخاطر الجيوسياسية بعد أحداث الشرق الأوسط. كان التأثير محدودا حتى الآن على أسعار الطاقة بالجملة لكن كميات الشحن البحري تراجعت بشكل جوهري في طرق البحر الأحمر.. وارتفعت تكاليف الشحن".

انضم بايلي إلى خمسة من واضعي السياسات النقدية في المصرف البريطاني في التصويت لصالح إبقاء المعدلات على حالها، بينما دعا واحد لخفضها واثنان إلى زيادتها.

اقتصاد يعاني من التباطؤ

يشير محللون إلى أنهم يتوقعون بأن تخفض المملكة المتحدة معدلات الفائدة هذا العام، بل حتى في موعد أقربه حزيران (يونيو).

وقالت مسؤولة المال والأسواق لدى شركة الخدمات المالية "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر بعد صدور قرار المصرف المركزي "يدعم الجزء الأكبر من المشهد الاقتصادي الأوسع الدعوات المدافعة عن خفض المعدلات".

وأضافت أن "النمو كان ثابتا ويرجّح بأن الاقتصاد (في المملكة المتحدة) دخل في ركود طفيف للغاية أواخر العام 2023، مع إبداء الشركات والمستهلكين حذرا أكبر بكثير في الإنفاق".

انكمش الافتصاد البريطاني بنسبة 0,1 بالمئة في الفصل الثالث من العام الماضي. ومن شأن انكماش في الفصل الرابع أن يضعه في وضع ركود تقني.

وعبر الأطلسي، أشار الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء إلى أنه بينما يتّجه نحو خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد لا يتم على الأرجح قبل أيار (مايو) على أقرب تقدير.

وجاء ذلك بعدما أفاد الاحتياطي الفدرالي بأنه سيبقي معدل الإقراض الأساسي عند ما بين 5,25 و5,50 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ 23 عاما.