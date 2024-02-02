لندن: أثبتت ليمونة مجففة عمرها نحو ثلاثة قرون، أنها كنز تراثي حيث بيعت في مزاد علني مقابل أكثر من 1400 جنيه إسترليني (1800 دولار).

وبالرغم من أن الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة، إلا أنها شهدت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها.

وتم العثور على ثمرة الحمضيات البنية المجففة (مقاس 2 بوصة - 5 سم) في خزانة أثناء عملية تطهير منزل. وكان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا عليها داخل خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.