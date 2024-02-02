حائل: أحدث رالي حائل الدولي منذ انطلاقته في عام 2006 بمنطقة حائل حراكاً اقتصادياً تمثل في هوية خاصة وجاذبة للمنطقة تراكمت على مدى عشرين عاماً، حتى أصبح قوة جذب للاستثمارات بالمنطقة وخارجها، وأسهمت في تحقيق فرص واعدة لرياديي الأعمال وفرص وظيفية للشباب بالمنطقة.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي أن رالي حائل أحدث انعكاسات اقتصادية إيجابية على المنطقة منذ انطلاقته عام 2006م، من خلال تنمية اقتصادية متسارعة بالمنطقة في مختلف المجالات، ليحقق تضاعفاً كبيراً في دور الإيواء طيلة الـ 19 عاماً الماضية حتى وصلت لسعة استيعابية عالية تستوعب كثافة الزوار المتوافدين على المنطقة بمختلف الفعاليات، بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأسواق والمنتجعات السياحية والكافيهات والمطاعم.

فرص استثمارية واعدة

وأشار إلى أن حائل أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين بما تزخر به من الفرص الاستثمارية الواعدة، مبيناً أن الخدمات اللوجستية ممثلة بخطوط الطيران المتعددة وشبكة الطرق السريعة وسكة القطار التي تربط حائل بالرياض أسهمت بشكل كبير في مضاعفة الاستثمار وجذب المستثمرين للمنطقة، بمختلف مجالاتها وتنوع أنشطتها.