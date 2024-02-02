كييف: بحثت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي مع نظيرها الأوكراني ديمتري كوليبا في كييف القضايا التجارية بين البلدين، والدعم العسكري لأوكرانيا.

كما تطرق النقاش إلى إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة، والعقوبات على روسيا، بالإضافة لصيغة السلام التي اقتُرِحَت في منتدى "دافوس".

وهو ما أشار إليه كوليبا في تدوينة رحب فيها بضيفته الكندية عبر حسابه على منصة X.



تجميد الأصول الروسية

وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، قد جمدوا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قرابة نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، فيما يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" Euroclear البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وفي نهاية أكتوبر، أفادت "يوروكلير" أن تلك الأموال حصدت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 على حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

صيغة السلام

الجدير ذكره، أن الاجتماع حول مقترح "صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا، كان قد عُقِدَ بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير)، في منتدى "دافوس"، على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيه 83 وفدا.

وكان وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس قد صرّح حينذاك بأنه لا يوجد بديل عن مشاركة روسيا في الحلّ السلمي للصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر للسلام بدون روسيا هو أمر مستحيل.

وهو ما علقت عليه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قائلة: "هناك فهم متزايد في العالم بأنه من المستحيل تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا بدون روسيا".