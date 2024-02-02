أزمير: لم يدر بخلد سائق تركي في مدينة أزمير أنه سيدفع حياته ثمناً لانقاًذ شاب من التجمد من البرد، فبدلاً من مكافأته رد عليه بثلاث رصاصات وبدرس أخير مفاده "لا تثق بأحد"، في جريمة مروعة أثارت غضب الشارع التركي.

وبحسب وسائل إعلام تركية، وقع الحادث الصادم الذي وثقته الكاميرات في منطقة غازيمير بمدينة أزمير، عندما توقف سائق مركبة لأحد الركاب في أجواء قارصة خلا فيها الشارع من المارة.

وأعطي الراكب السائق عنواناً تبين لاحقاً أنه كان مضللاً، فتحرك باتجاه منطقة غازيمير التي وقعت فيها الجريمة.

وبحسب الفيديو، فقد أشار الراكب إلى السائق إلى أنه وصل إلى العنوان المطلوب، وذلك بعدما قاده لفترة من الوقت إلى العناوين الخاطئة.

#فيديو | سائق يدفع حياته ثمناً لإنقاذ قاتل من البرد القارس في أزمير التركية#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/EBAkyYcWnh — صحيفة الخليج (@alkhaleej) February 2, 2024

وبمجرد طلب السائق الأجرة، تظاهر الراكب بدفع المال، لكنه عاجله بإطلاق ثلاث رصاصات عليه في الظهر سقط على إثرها السائق مضرجاً في دمائه، بعدها بدأ القاتل في البحث عن أموال في السيارة لسرقتها ثم صفع السائق الغائب عن الوعي على وجه قائلاً: "لا تثق بالناس" قبل أن يفر هارباً. وبحسب وسائل إعلام، فقد حاول بعض الأشخاص إسعاف السائق المصاب بنقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته البليغة بعدما ترك لفترة طويلة يعاني النزف.

ولم يدر المجرم أن جريمته الكاملة قد وثقتها الكاميرات، حيث استطاعت الشرطة تحديد هويته، وجرى القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.