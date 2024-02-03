إيلاف من الرباط: أعلن معهد الحكومات الاجتماعية عن تتويج وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي من قطاع الشباب، وذلك في حفل أقيم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتسلّم الجائزة، نيابة عن الوزير بنسعيد، سفير المغرب لدى مصر محمد ايت أوعلي.



دعم الجهود الحكومية

وبحسب المعهد الذي يشتغل في مجال التواصل الحكومي الاجتماعي، فإن هذه الجائزة مُنحت لبنسعيد من طرف لجنة تحكيم تضم شخصيات تشتغل في مجال التواصل الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم ترشيح بنسعيد في منافسة على مستوى الوطن العربي.

ويبقى دور هذا المعهد الكائن مقره بكل من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، وجمهورية مصر العربية، القاهرة، دعم الجهود الحكومية العربية في مجال التواصل الحكومي، كما يصدر المعهد ذاته، تقارير حول أنشطة مسؤولين حكوميين على منصات التواصل الاجتماعي بشكلٍ دوري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، يتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فيسبوك حوالي 85 ألف متابع، وهو نفس الرقم بالنسبة لمنصة إنستغرام، بالاضافة إلى حوالي 19 ألف متابع على منصة اكس(تويتر سابقًا).