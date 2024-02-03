واشنطن: أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيبدأ الأحد، جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي ستستمر حتى الثامن من شباط (فبراير) الجاري.

وتشمل الجولة الجديدة السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

وأكد ميلر، أن بلينكن سيواصل جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق كل الرهائن المتبقّين ويشمل هدنة إنسانية تسمح بإيصال مستدام ومتزايد للمساعدة الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وفيما أكد سعي الولايات المتحدة لمنع توسيع النزاع الدائر في غزة، شدد ميلر أن "واشنطن ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن العاملين لديها، وعن حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف ميلر: بلينكن سيواصل النقاشات مع الشركاء حول كيفية إقامة منطقة أكثر تكاملًا وسلامًا تشمل أمنًا دائمًا لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء.