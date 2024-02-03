برلين: تجمع آلاف من المتظاهرين السبت خارج مبنى البرلمان وسط برلين لمعارضة العنصرية واليمين المتطرف، مع التخطيط للعديد من المسيرات السلمية في جميع أنحاء البلاد.

واكتظت الساحة بالناس منتصف النهار واستمر هؤلاء في الوصول.

وهتف المشاركون "كلنا ضد الفاشية!"، بينما قام المنظمون وهم حركة "يد بيد" ببث التحرك مباشرة عبر موقع يوتيوب. وتضم حركة "يد بيد" أكثر من 1500 منظمة من بينها منظمة "فرايدي فور فيوتشور" وتحالف المواطنين "كامباكت".

ونقلت إذاعة "آر بي بي" عن الشرطة أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 100 ألف شخص. بينما أعلنت وكالات إنفاذ القانون أنها نشرت 700 ضابط شرطة في الموقع.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في منشور على "اكس" أنه "سواء في آيزناخ أو هامبورغ أو برلين: في المدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، يتجمع العديد من المواطنين للتظاهر ضد النسيان وضد الكراهية والتحريض على الكراهية في نهاية هذا الأسبوع أيضا" واصفا ذلك بـ"إشارة قوية للديموقراطية ودستورنا".

وخرجت مئات التظاهرات في أنحاء ألمانيا في الأسابيع الماضية ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، المتهم بأنه يشكل خطرا على الديموقراطية.

وتعكس هذه التجمّعات الحاشدة صدمة أثارها كشف مركز الأبحاث الاستقصائية "كوريكتيف" في 10 كانون الثاني (يناير) اجتماعا نظمه يمينيون متشددون في بوتسدام قرب برلين في تشرين الثاني (نوفمبر) ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأفراد أجانب أو من أصول أجنبية.