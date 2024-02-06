واشنطن: يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأربعاء 7 شباط (فبراير).

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بالكونغرس تشاك شومر، إن التصويت سيتم على الرغم من أن الجمهوريين استبعدوا بالفعل الموافقة عليه.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2023، فشل مشروع قانون مماثل في اجتياز تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأميركي.

الجمهوريون

وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد صرّح في وقت سابق، أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأميركي ولن يصبح قانونًا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس "مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون أن هذا لن يصبح قانونا أبدا".

وفي 4 شباط (فبراير)، قدم مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 تشرين الاول (أكتوبر) 2023.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية، التي ستساعد الجيش الأميركي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.



موقف الرئيس

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد دافع عن قانون الهجرة الذي يعارضه الجمهوريون، وصرّح قائلاً: هناك تمثيل قضائي على الحدود وسيكون لي السلطة في إغلاق الحدود بشكلٍ مؤقت، مضيفًا أن قانون الهجرة الجديد يمنحنا السلطة لإغلاق الحدود إذا ما زاد تدفق المهاجرين عن الحدّ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي سابق، أن مشروع قانون الهجرة المقدم عادل، ولكنه لن يتحرّك للإمام بسبب دونالد ترامب، لافتا إلى أن "حدود الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وعلى الجمهوريين تأييد الولايات المتحدة وليس ترامب".

وتابع بايدن: "حرس الحدود يقوون بعملهم وأريد منحهم الأدوات لتمكينهم من أداء أعمالهم"، مؤكدًا أنه "لدينا الأن أفضل مشروع قانون للهجرة شهدته البلاد وسنرى ما سيفعله الجمهوريون".

وكرر بايدن موقفه: "العالم يراقب ما نفعله ولا يجب أن نستمر في مثل هذه السياسات الحزبية، ولا يمكننا إيقاف الدعم لأوكرانيا في هذا الوقت الصعب".