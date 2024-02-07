واشنطن: فشل مجلس النواب بالكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وكان من الضروري حصول مشروع القانون على دعم أكثر من ثلثي أعضاء الكونغرس حتى يمر، لكن، المشرعون في مجلس النواب رفضوا مشروع القانون بأغلبية 250 صوتًا مقابل 180 في ظل تعليق القواعد، الأمر الذي منع تمريره.

الجمهوريون

وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أشار في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون لن يوافق عليه الكونغرس الأميركي ولن يصبح قانونًا، وقال في مؤتمر صحفي: "لقد أوضح لنا رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون أن هذا لن يصبح قانونا أبدًا".

أزمة الحدود

واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في السابق مشروع قانون تسوية للميزانية يخصص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وحلّ الوضع على الحدود الجنوبية. وتمت صياغته استجابة لمطالب الجمهوريين بالتمويل لمعالجة الهجرة غير الشرعية بعد أن استخدموا أزمة الحدود كذريعة لمنع مناقشة المساعدة التي طلبتها الإدارة لأوكرانيا.

وأثارت وثيقة التسوية التي قدمها مجلس الشيوخ انتقادات حادة من الجمهوريين في المجلس، الذين يعتبرون الإجراءات المقترحة غير كافية.

وكخطوة بديلة، أعد أعضاء الكونغرس وثيقتهم الخاصة لتخصيص المساعدات لإسرائيل في حزمة منفصلة وفقًا لمبلغ 14 مليار دولار الذي طلبه الرئيس الأميركي جو بايدن سابقًا، وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض ضد الوثيقة إذا تم تبنيها.