إيلاف من الرباط: دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، أعضاء حزبه، مساء الخميس، إلى القيام بواجبهم "حتى لا تزداد البلاد سوءا".

وأضاف ابن كيران، خلال أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة: "هناك تغول للرأسمال الذي كان يجد في مقابله معارضة يسارية مرتبطة بالاتحاد السوفياتي قبل انهياره، ليهيمن الرأسمال على الحياة السياسية". وتساءل ابن كيران : "هل ما يقوم به أخنوش (رئيس الحكومة وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار) هنا هو صناعة مغربية؟". وقال إن الفرنسيين يتساءلون كيف أصبح ماكرون رئيسا لولايتين، مع إشارته إلى أن فرنسا في تراجع منذ عهد نيكولا ساركوزي، قبل أن يستدرك: "فرنسا مهمة بالنسبة إلينا. هناك تداخل على مستوى التجارة والعلاقات السياسية، وغيرها".

وخاطب ابن كيران أعضاء حزبه: "ليس علينا أن نتخلى عن دورنا. مطلوب منا أن نسترجع كرامتنا كحزب، وحزبنا يجب أن يعود إلى مكانته، وذلك حتى نقطع الطريق على من يشوه صورتنا في العالم، وعلى القرارات والسياسات التي ليست في صالح الأمة".

وتطرق ابن كيران إلى بعض القضايا الراهنة في بلده، وقال: "تبين أن لدينا عددا من كبار بارونات المخدرات، عندهم حماية سياسية وواقع متقدمة".

إصلاح مدونة الأسرة

وبالنسبة للنقاش الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة، قال: "ليس هناك احترام للمشروعية الدينية، ولا للمشروعية الدستورية، ولا للتأطير الملكي، ولا حتى لرغبات الناس"، الذين قال عنهم إنه يرفضون في غالبيتهم العظمى المساواة في الإرث، وفق استطلاعات الرأي.

وتطرق ابن كيران إلى مكانة حزبه في المشهد السياسي، سابقا وراهنا، فقال إن "الراحة المالية للدولة اليوم، نحن السبب فيها"، وأوضح أنه "لو بقي الدعم لوصلنا إلى فقدان الدولة لاستقلاليتها".

نقد ذاتي

وشدد ابن كيران على أن حزبه في المعارضة حاضر سياسيا، والحاجة إليه قوية، خصوصا في هذه المرحلة". واستدرك: "هُزمنا ... لكي يتم تمرير أشياء".

وعاد ابن كيران إلى حصيلة حزبه في الانتخابات السابقة، ممارسا نوعا من النقد الذاتي، فقال: "وقعنا في أخطاء ومخالفات، بغض النظر على ما قام ويقوم به الخصوم". وأضاف مخاطبا أعضاء حزبه: "انهزمنا في 2021، ما العمل؟ هل انتهى كل شيء؟"، قبل أن يضيف: "جئنا للعمل السياسي من مرجعية إسلامية. نحن هيئة قامت لإصلاح المجتمع انطلاقا من المرجعية الإسلامية ... قبل أن نتحدث عن الإصلاح يتعين علينا أن نكون صالحين بمقاييس المرجعية".